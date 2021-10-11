На Ставрополье санаторный коечный фонд увеличится на 7 тыс. мест

На Ставрополье реализуется 41 инвестиционный проект на общую сумму более 45 млрд рублей. Их реализация даст нашему краю более 7 тыс. дополнительных койко-мест, порядка 4,7 тыс. новых рабочих мест.

В целом санаторный коечный фонд составит более 60 тыс. мест размещения, что напрямую скажется на росте турпотока в регион. Об этом сообщил на брифинге в правительстве Ставрополья министр туризма и оздоровительных курортов Кирилл Реут.

Инвестпроекты реализуются, в частности, в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске.

В 2021 году планируется завершить строительство санатория «Источник Железноводск», реализация инвестпроекта позволит создать порядка 480 новых койко-мест и более 270 новых рабочих мест.

Напомним, за последние 5 лет на Ставрополье реализовано 118 инвестпроектов в сфере туризма. Общий объем инвестиций составил около 60,5 млрд рублей.