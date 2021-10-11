Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2021 20:47

Больше тысячи абонентов пяти улиц Ставрополя остались без электроэнергии

Об аварии не сообщали
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что пять улиц на юге Ставрополя остались без света из-за планового отключения. Энергию дадут только через несколько часов.

По данным ведомства, электричество отключили более тысячи абонентам. Это коснулось улиц Пирогова, Юго-западного объезда, 50 лет ВЛКСМ, Доваторцев и Родосской.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии на теплотрассе в Невинномысске. Больше 17 тысяч человек остались без тепла, когда на Ставрополье пришли холода. Мэр города попросил прощения у местных жителей и обязался провести ремонт изношенной системы.