Больше миллиона приезжих посмотрели Ставрополье с начала 2021 года

Министр туризма Ставропольского края Кирилл Реут сообщил, что с начала года регион посетили около миллиона туристов из разных концов страны.

- Ставрополье входит в топ-5 систем бронирования отдыха по России. На данный момент мы лидеры не только по кешбэку — мы по всей территории России 15% кешбэка взяли. На данный момент нас посетило около 1 миллиона отдыхающих. Если говорить о постпандемийном периоде, то это очень хорошие показатели, - рассказал чиновник.

На средства с курортных сборов благоустраивают общественные места городов-курортов, строят новые гостиницы, реставрируют бюветы и т.д. Тем самым повышая привлекательность городов для туристов.