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Общество11 октября 2021 21:22

Больше миллиона приезжих посмотрели Ставрополье с начала 2021 года

После пандемийного 2020 года туристы отправились на отечественные курорты
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Министр туризма Ставропольского края Кирилл Реут сообщил, что с начала года регион посетили около миллиона туристов из разных концов страны.

- Ставрополье входит в топ-5 систем бронирования отдыха по России. На данный момент мы лидеры не только по кешбэку — мы по всей территории России 15% кешбэка взяли. На данный момент нас посетило около 1 миллиона отдыхающих. Если говорить о постпандемийном периоде, то это очень хорошие показатели, - рассказал чиновник.

На средства с курортных сборов благоустраивают общественные места городов-курортов, строят новые гостиницы, реставрируют бюветы и т.д. Тем самым повышая привлекательность городов для туристов.