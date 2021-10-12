Сергей Меняйло проконтролирует монтаж труб кислорода в больнице, где умерли 9 человек

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял на личный контроль процесс прокладки новых труб на кислородной подстанции в главной больнице Владикавказа. Недавно здесь из-за аварии погибли 9 человек.

Отключение кислорода произошло 9 августа 2021 года. В трубе, по которой в больницу поступал медицинский кислород, образовалась дыра. Состояние пациентов ухудшалось, их переводили на резервные источники, но на всех не хватало. В итоге скончались 9 человек, преимущественно женщины.

Хоть местные власти и распорядились устранить проблему и найти виновных, до сих пор систему не модернизировали.

- Я к вам приеду и посмотрю, как все монтируется, - предупредил Меняйло.

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