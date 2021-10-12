На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 32 человека

На Ставрополье продолжают умирать пациенты, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. За вчерашний день скончались еще 32 человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Число умерших в регионе достигло 3388. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За вчерашний день диагноз подтвердился у 368 человек. Число зараженных достигло 90173.

- На Ставрополье продолжается прививочная кампания. В целом в нашем крае прививку от коронавируса уже сделали почти 737 тысяч человек. В том числе, около 697 тысяч из них получили оба компонента вакцины. Всем желаю здоровья! Берегите себя и близких! – пожелал Владимир Владимиров землякам.