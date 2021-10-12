До конца осени озеленители высадят в Ставрополе более 2,5 тысяч деревьев и свыше 240 тысяч многолетних цветов

Для воспроизводства городских лесов озеленители Ставрополя высадили около 1,5 тысяч насаждений на территории урочища «Надежда». Еще порядка 500 деревьев ждут своей очереди. Об этом сообщии в пресс-службе администрации города.

Напомним, весной этого года здесь уже появились более 3 тысяч новых «зеленых» жителей.

Липы, клены, рябины, дубы и другие деревья дополнят изумрудный облик Ставрополя. Более 400 новых саженцев украсят внутриквартальные территории столицы края. Адресный план составляется по обращениям горожан в районные администрации.

Кроме этого, около 100 елей высадят на проспекте Кулакова (от ул. Коломийцева до ул. Октябрьской), 80 кленов на проспекте Российском. А улица Космонавтов станет богаче на 50 дубов. Все работы планируется завершить до конца ноября 2021 года.

Сейчас озеленители активно подготавливают городские клумбы к двухлетним цветам, которые высаживают в зиму. Новые дизайнерские цветники создадут из виол, маргариток и незабудок. И уже весной зацветут порядка 120 тысяч двухлеток.

Параллельно специалисты приступили к посадке луковиц тюльпанов, они также устойчивы к заморозкам. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что

на разделительном газоне по улице Доваторцев (от ул. Серова до ул. Шпаковской) совсем скоро появится более 1,5 тысяч кустов роз.