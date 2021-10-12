Более 1,5 тысячи молодых семей на Ставрополье получат помощь в приобретении жилья в 2022 году

Краевая жилищная программа «Молодая семья» продолжает работу. В этом году с ее помощью жилье уже приобрели 84 семьи. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграме.

Еще 28 сейчас занимаются подбором квадратных метров. На эти цели выделили более 87 миллионов рублей бюджетных средств.

По словам Владимира Владимирова, семей, нуждающихся в поддержке, гораздо больше. Поэтому на будущий год принято решение увеличить финансирование программы за счет краевых средств на 1 миллиард рублей.

- Предварительно это поможет приобрести жилье еще 1,5 тысячи ставропольских семей. Скоро начнем формировать список получателей на 2022 год, - прокомментировал глава Ставрополья.

Консультацию по вопросу участия в программе можно получить по телефону в Ставрополе: (8652) 74-85-60 доб. 3191.