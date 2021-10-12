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Происшествия12 октября 2021 9:40

В Ставрополе водитель легковушки сбил мужчину на самокате

С травмой головы 42-летний пешеход спустя несколько часов после ДТП обратился в больницу
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 11 октября, около 08:30, на улице Доваторцев в Ставрополе.

Водитель автомобиля Шкода Октавия, двигаясь по внутриквартальной дороге и совершая маневр правого поворота на территорию парковки, не уступил дорогу и сбил пешехода, который ехал на электросамокате KUGOO в попутном направлении.

С травмой головы 42-летний пешеход спустя несколько часов после ДТП обратился в больницу.

Там ему назначили амбулаторное лечение. За рулем автомобиля был 28-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности частников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.