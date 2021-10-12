На Ставрополье трое парней похитили 23-летнюю девушку, чтобы изнасиловать ее

Против трех жителей села Солдато-Александровского Советского городского округа возбудили уголовное дело по статье: «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцицент произошел 8 мая 2021 года.

Молодые люди находились на одной из улиц села Солдато-Александровского и увидели знакомую обвиняемого.

Чтобы вступить в половое сношение с 23-летней девушкой, парни преградили ей путь автомобилем и принудительно посадили в машину.

Во время движения автомобиля девушка смогла сбежать. После чего сообщила о произошедшем с ней в правоохранительные органы.

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.