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Происшествия12 октября 2021 10:21

На Ставрополье трое парней похитили 23-летнюю девушку, чтобы изнасиловать ее

Против молодых людей возбудили уголовное дело
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против трех жителей села Солдато-Александровского Советского городского округа возбудили уголовное дело по статье: «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцицент произошел 8 мая 2021 года.

Молодые люди находились на одной из улиц села Солдато-Александровского и увидели знакомую обвиняемого.

Чтобы вступить в половое сношение с 23-летней девушкой, парни преградили ей путь автомобилем и принудительно посадили в машину.

Во время движения автомобиля девушка смогла сбежать. После чего сообщила о произошедшем с ней в правоохранительные органы.

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.