Призер конкурса «Учитель года» вернулась в Ставрополь сразу с двумя пеликанами

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Анастасия Шрамко – учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ В.В. Нургалиева вернулась из Москвы в краевую столицу с двумя хрустальными пеликанами — символами Всероссийского педагогического конкурса «Учитель года – 2021».

Обладательницу двух наград престижного конкурса встретили с почестями прямо в аэропорту. Анастасию ждали не только родные и коллеги, но и любимые ученики.

Ставропольчанка вошла в пятерку сильнейших преподавателей нашей страны и получила первый приз конкурса. А вторым пеликаном Анастасию наградили как лучшего учителя по версии детского жюри.

И хоть Анастасия не стала абсолютной победительницей конкурса, для Ставрополя она – лучшая из лучших. Отрадно, что педагог такого высокого уровня созидает и работает в Ставрополе.

Напомним, что в последний раз подобную награду краевой столице принесла Наталья Малахова учитель русского языка и литературы гимназии № 25 в 2012 году.