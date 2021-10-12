Ставрополец напал на 82-летнюю старушку, чтобы в очередной раз ограбить ее

В совершении разбойного нападения на 82-летнюю жительницу села Архангельского Буденовского округа подозревается 53-летний мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник ворвался к потерпевшей домой и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил пенсионерку. Убедившись, что денег и драгоценностей дома нет, злоумышленник поспешил скрыться, но вскоре его задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В отделе полиции он признался в содеянном. Выяснилось, что мужчина уже ранее был осужден за аналогичное нападение на эту же пенсионерку.

В этот раз мужчина пояснил, что находился в селе якобы в поисках своей жены, но так и не нашел ее. Вспомнив о пенсионерке, решил снова к ней заглянуть, но в этот раз у потерпевшей денег не оказалось.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Разбой».