В Ставрополе изменят маршруты общественного транспорта

Миндор Ставрополья запустил онлайн-голосование по выбору вариантов изменения маршрутов общественного транспорта в краевой столице.

Так, 12 октября 2021 года началось голосование за варианты изменений для маршрута №10. Затем в краевом ведомстве проведут аналогичное голосование по другим маршрутам.

Ставропольцам предлагают сделать выбор варианта изменения начального или конечного отрезка пути следования и месторасположения начального или конечного остановочного пункта на маршрутах №10, №12, №14, №46 города Ставрополя.

Напомним, что в апреле 2022 года по этим маршрутам запланирован запуск автобусов средней вместимости по регулируемому тарифу с параллельным закрытием дублирующих маршрутов №10М, № 12М, №14М, №46М.

В региональном Миндоре отметили, что голосование будет проводиться по каждому маршруту отдельно и продлится сутки.

Изменения маршрутов затронут только те участки, которые предложены для голосования. Основной путь следования маршрутов №10, №12, №14, №46 не изменяется и останется прежним.

Неизменным останется и весь путь следования транспорта по маршруту №13 в Ставрополе. При этом маршрут также будет переведен на регулируемый тариф.