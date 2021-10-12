В колонию Ставрополья пытались передать шоколадные конфеты с наркотиками

В исправительную колонию №1, которая расположена в Кочубеевском округе Ставрополья, пытались передать наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по краю. По данным ведомства, наркотики были спрятаны в шоколадных конфетах.

— Были обнаружены спрятанные ухищренным способом 17 полимерных свертков с порошкообразным белым веществом и 8 пластичных свертков с веществом серо-зеленого цвета, по внешним признакам схожих с наркотическими, либо сильнодействующими средствами, — говорится в сообщении.

Изъятые конфеты отправили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что вещество является запрещенным. Материалы об инциденте направили в следственные органы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье в колонию строгого режима пытались передать наркотики в репчатом луке. Запрещенную посылку выявили во время досмотра продуктовой передачи.

Так, в головках репчатого лука были обнаружены спрятанные ухищренным способом шесть прозрачных полимерных свертков, внутри которых сдержался героин, а также один сверток синего цвета с гашишем.