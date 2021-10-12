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Общество12 октября 2021 15:06

В Ставропольском крае 15 детей-сирот переезжают в новое жилье

Детям-сиротам также планируют передать ключи еще от 65 жилых помещений в Пятигорске
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: минимущества СК

Фото: минимущества СК

12 октября в Железноводске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир, расположенных в поселке Иноземцево по улице Степной, дом 3, корпус В. Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению.

Сообщается, что в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника.

С начала года обладателями собственных квадратных метров стали уже 76 граждан этой льготной категории. Детям-сиротам также планируют передать ключи еще от 65 жилых помещений в Пятигорске.