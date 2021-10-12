В Ставропольском крае 15 детей-сирот переезжают в новое жилье

Фото: минимущества СК

12 октября в Железноводске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир, расположенных в поселке Иноземцево по улице Степной, дом 3, корпус В. Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению.

Сообщается, что в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника.

С начала года обладателями собственных квадратных метров стали уже 76 граждан этой льготной категории. Детям-сиротам также планируют передать ключи еще от 65 жилых помещений в Пятигорске.