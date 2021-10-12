В Михайловске до 2023 года планируют построить поликлинику на 600 посещений в сутки

В Михайловске с населением порядка 95 тыс. человек запланировано строительство новой поликлиники. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Колесников на брифинге в правительстве края.

Сейчас поликлиника в городе работает в 1,5-2 смены, с перегрузкой. В 2022 году начнется строительство крупной поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в сутки.

Новый объект здравоохранения будет создан в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

- Строительство объекта рассчитано на два года. Планируем, что в 2023 году завершим все работы, и острота проблемы по обеспечению доступности медпомощи в Михайловске будет снята, - отметил министр.

Напомним, всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения запланировано строительство 30 объектов, в том числе 21 фельдшерско-акушерский пункт, 5 врачебных амбулаторий, офис врача общей практики, участковая больница и два поликлинических подразделения.

На эти цели направлено более 400 млн рублей. Также в рамках программы идет обновление автопарка и оборудование медучреждений края.