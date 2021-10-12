В Ставропольском крае за два года построят еще 10 школ. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Просторные классы, оснащенные современной техникой и высокоскоростным интернетом. Для младших классов – специальные помещения для групп продленного дня со спальнями и игровыми комнатами.

- Вот такие школы сегодня строятся в нашем крае благодаря нацпроекту «Образование» и госпрограмме «Развитие СКФО», - прокомментировал он.

Так, в краевом центре возводят сразу два учебных заведения на 1550 и 990 мест, такое же количество школ строят и в Кисловодске на 1000 и 116 мест. Еще две школы, рассчитанные на 1002 места каждая, появятся в городе Михайловске.

А в Пятигорске новая школа сможет принять 252 ученика. Работы ведутся и в сельских территориях.

- Три образовательные организации возводятся в селах: Кочубеевское (440 мест), Прасковея (696 мест) и Краснокумское (775 мест). Ввод новых школ запланирован на 2021-2022 годы. Всего в результате должны появиться почти 8 тысяч новых учебных мест, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Михайловске с населением порядка 95 тыс. человек запланировано строительство новой поликлиники.