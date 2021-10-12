На Ставрополье снова увеличивают «ковидный» коечный фонд

На Ставрополье развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава региона Владимир Колесников журналистам. По его словам, в регионе появятся еще 320 коек.

Большая их часть будет обеспечена кислородом.

На сегодняшний день на Ставрополье для помощи больным COVID-19 задействованы 4 тыс. 164 койки.

По словам главы краевого минздрава Колесникова, необходимость наращивать коечный фонд возникла из-за роста числа пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация.

— Количество людей, поступающих с тяжелыми формами, значительно увеличилось, так себя ведет штамм «дельта». Впервые за все время вчера свободного коечного фонда было 506 коек, это 11% от развернутых, хотя мы всегда держали 20%, — прокомментировал он.

Напомним, «КП-Ставрополь» писала, что осенние каникулы 2021 в Ставропольском крае продлятся три недели вместо двух.

Власти приняли такое решение в связи со сложной эпидситуацией в регионе. Об этом 12 октября 2021 года во время брифинга заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников. По его словам, подобные меры позволят стабилизировать эпидобстановку.

— Принято решение о том, чтобы дети вышли на каникулы на неделю раньше. Это обусловлено тем, что 50% детей от 12 до 18 лет болеют в бессимптомной или малосимптомной форме. Дети до 12 лет — почти 80% из них — не имеют симптомов заболевания. Это как троянский конь — общаясь друг с другом, они передают вирус в семьи, и мы видим геометрический рост заболеваемости. Внутрисемейное распространение сейчас превалирует над всем, — прокомментировал Колесников.