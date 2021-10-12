Треть работающих ставропольцев могут отправить на удаленку из-за эпидситуации по COVID-19

Ставрополье рассматривает в качестве ограничительных мер для противодействия коронавирусу временный перевод на удаленную работу до трети работающих жителей. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

По его словам, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю - 15%.

- Если тенденция сохранится, мы вынуждены будем 30% работающих, прежде всего, это служащие, выводить на дистанционные формы работы, - сказал Колесников.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье из-за напряженной эпидситуации по коронавирусу все массовые мероприятия отменены до ноября.