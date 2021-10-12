ВТБ в Назрани передал новое оборудование Детской республиканской клинической больнице

12 октября в Назрани прошла акция благотворительной программы «Мир без слез», в рамках которой ВТБ приобрел для Детской республиканской клинической больницы комплекс реабилитационного оборудования.

- Благотворительная программа “Мир без слез” сегодня впервые прошла в Республике Ингушетия. Банк ежегодно расширяет географию проведения проекта, оказывая поддержку детским государственным медицинским учреждениям по всей России. Детская республиканская клинической больница - одна из крупнейших в республике. Её персонал оказывает необходимую и нередко жизненно важную помощь маленьким пациентам со всей Ингушетии. Сегодня мы рады передать необходимое оборудование для реабилитационного отделения. Уверен, что оно поможет маленьким пациентам на пути к выздоровлению, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна». Его цель - поддержка и развитие здравоохранения в России, помощь государственным больницам в предоставлении качественных медицинских услуг в любой части страны.

В рамках проекта приобретается медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для детских государственных медицинских учреждений по всей стране. За это время помощь от ВТБ получили более 150 больниц в 76 регионах России. По традиции для пациентов больниц проходят праздники, ставшие неотъемлемой частью программы «Мир без слез».

В настоящее время с целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники перенесены в онлайн формат. Сегодня в прямом эфире Инстаграма @mirbezslez не только юным пациентам больницы в Назрани, но и пользователям по всей стране была доступна возможность пообщаться с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Телегерои ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

В этом году в программе «Мир без слез» принимают участие 27 больниц из 22 населенных пунктов, в числе которых, помимо Салехарда - Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, а также село Курумкан (Республика Бурятия).