Ставропольцы более чем в 1,5 раза увеличили расходы в медицинских лабораториях

В сентябре клиенты ВТБ в Ставрополе потратили в медицинских лабораториях 765 тыс. рублей - на 62% больше, чем год назад, при сохранении среднего чека. На 23% к прошлому году увеличились траты в аптеках, а рост в частных медицинских клиниках составил 31%.

Держатели карт ВТБ в краевой столице совершили за месяц в медицинских лабораториях свыше 300 транзакций - это на 60% больше, чем в сентябре прошлого года, и почти в 8 раз - чем за сентябрь допандемийного 2019 года. Объем трат на лабораторные тесты и анализы увеличился за два года в 3,5 раза. При этом средний чек снизился за это время на 56%.

Расходы жителей Ставрополя в лабораториях, предлагающих тесты на коронавирус, по данным ВТБ, увеличились на 21% к 2020 году, до 395 тыс. рублей. По сравнению с допандемийным периодом спрос на услуги этих клиник вырос в сотни раз.

На 23% выросли за год траты клиентов ВТБ в городских в аптеках - до 20 млн рублей в сентябре, к допандемийным значениям показатель увеличился в 1,6 раза.

Кроме того, ставропольцы стали чаще, чем год назад, пользоваться услугами частных клиник: за прошедший месяц количество транзакций в них по картам ВТБ увеличились на 17% - до 4,7 тыс., расходы увеличились на 31% и достигли 10 млн рублей.

- Расходы на услуги медицинских лабораторий уже традиционно отражают ситуацию с пандемией. Мы зафиксировали рост спроса в этом сегменте еще летом, когда ПЦР-тесты были востребованы для путешествий на ряд российских и зарубежных курортов. Осенью объем трат на медицинские анализы продолжает увеличиваться, особенно значительный рост наблюдается в частных лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тестирование, - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом по стране клиенты ВТБ в сентябре потратили в медицинских лабораториях 438 млн рублей - на 32% больше, чем год назад, при сохранении среднего чека. Расходы россиян в лабораториях, предлагающих тесты на коронавирус, по данным ВТБ, увеличились еще более значительно - в 1,5 раза к 2020 году, до 76 млн рублей. По сравнению с допандемийным периодом спрос на услуги этих клиник вырос в сотни раз.

На четверть при сохранении среднего чека выросли за год траты клиентов ВТБ в аптеках - до 6,3 млрд рублей в сентябре, к допандемийным значениям показатель увеличился в 1,5 раза. Расходы россиян в частных клиниках за прошедший месяц увеличились на 28% и достигли 3,8 млрд рублей.