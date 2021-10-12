Высший совет осетин пишет заявление в полицию после выступления комика Лалаевой

Глава Высшего совета осетин Руслан Кучиев собирается подать иск в суд на комиков, которые пошутили про осетинские пироги. По его мнению, таким образом они пытались накалить межнациональные отношения.

Кучиев хочет подать коллективное заявление в полицию именно на организаторов шоу. Потому что комик Лолаева несет только морально-этическую ответственность за опасную шутку. Девушка уже дважды покаялась за свое поведение, но осетинской общественности этого недостаточно.

Напомним, Лолаева и ее друг-комик попали в эпицентр скандала после того, как видео с их прошлогоднего выступления было опубликовано в осетинском сегменте социальных сетей. На кадрах юморист отпускает «острые» шуточки про осетинские пироги и позволяет себе откровенные высказывания в адрес своей напарницы Арианы. Осетинский народ счел поведение комиков оскорблением. Жители республики заявили о недопустимости такого вольного поведения.

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