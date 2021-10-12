Миндор Ставрополья начал народное голосование за варианты маршрутов автобусов

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края предложило жителям Ставрополя выбрать наиболее удобные маршруты для общественного транспорта. Изменения путей следования автобусов коснуться маршрутов № 10, № 12, № 14 и № 46.

Голосование за каждый из них будет длится всего около суток. Поэтому сотрудники ведомства посоветовали ставропольцам как можно скорее поучаствовать в формировании удобной транспортной системы города.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров поручил ввести ночной тариф для перевозчиков. Это позволит увеличить количество маршрутов, которые выходят на рейс после 21:00. Жители городов жалуются на то, что ночью очень тяжело добраться до дома.