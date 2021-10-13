На Ставрополье сотрудники полиции подозреваются в получении взятки в размере 3 млн рублей

Против заместителя начальника полиции отдела МВД России по Новоалександровскому городскому округу и бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили уголовное дело.

Они подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с сентября 2020 года по 12 февраля 2021 года подозреваемые получили через посредника от руководителя коммерческой организации 3 миллиона 500 тысяч рублей, за не проведение оперативно-розыскных мероприятий против возглавляемой им организации.

В роли посредника выступал экс-заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа, против которого возбуждено уголовное дело по статье: «Посредничество во взяточничестве».

Расследование уголовного дела продолжается.

- В отношении заместителя начальника ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.

Бывший начальник ОЭБиПК ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу по результатам ранее проведенной проверки уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МВД России.