На Ставрополье подорожали картофель, помидоры, апельсины, лимоны и чеснок

По данным Северо-Кавказстата, в группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в сентябре 2021 года плодоовощная продукция, включая картофель, подорожала в среднем на 9,2 процента.

Цены на помидоры свежие увеличились на 43,0%, огурцы свежие – на 36,1%, картофель – на 22,7%, апельсины – на 16,0%, чеснок – на 5,4%, капусту белокочанную свежую – на 5,2%, зелень свежую – на 4,5%, грибы свежие – на 3,3%, лимоны – на 2,9%, сухофрукты – на 1,9%, яблоки – на 1,5%, свеклу столовую и бананы – на 0,9%, овощи замороженные – на 0,8 процента.

Так, с начала 2021 года (сентябрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) индекс потребительских цен составил 105,4%, в том числе на продовольственные товары – 107,5%, непродовольственные – 105,6%, услуги – 102,9 процента.