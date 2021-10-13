В Ставропольском крае подорожала колбаса, манты, свинина, сосиски

На Ставрополье подорожал ряд мясной мясной продукции: колбаса вареная на 5,3%, пельмени, манты, равиоли – на 5,2%, свинина в среднем и фарш мясной – на 4,3%, сосиски, сардельки – на 4,1%, печень говяжья – на 4,0%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 2,9%, колбаса сырокопченая и куры охлажденные и мороженые – на 2,2%, окорочка куриные – на 2,0%, говядина в среднем – на 1,7%, кулинарные изделия из птицы – на 1,2 процента.

В то же время снизились цены на консервы мясные для детского питания – на 1,2% процента. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в нашем регионе подорожали картофель, помидоры, апельсины, лимоны и чеснок.