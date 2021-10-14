Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 9:26

Ко Дню отца в Ставрополе стартует флешмоб

Главное отметить пост хештегом #Ставропольденьотца2021
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В этом году российские папы отметят свой официальный праздник – День отца впервые. Торжество придется на 17 октября.

В честь этого в Ставрополе запускается флешмоб. Городской Совет отцов приглашает всех желающих присоединиться к онлайн акции и размесить в социальных сетях (Instagram или ВКонтакте) тематический пост.

Как он будет выглядеть, зависит от вашей фантазии. Можно написать смешной или вдохновляющий текст, нарисовать папин портрет, выложить его фото или записать видеопоздравление.

Главное отметить пост хештегом #Ставропольденьотца2021.