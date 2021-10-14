Ко Дню отца в Ставрополе стартует флешмоб

В этом году российские папы отметят свой официальный праздник – День отца впервые. Торжество придется на 17 октября.

В честь этого в Ставрополе запускается флешмоб. Городской Совет отцов приглашает всех желающих присоединиться к онлайн акции и размесить в социальных сетях (Instagram или ВКонтакте) тематический пост.

Как он будет выглядеть, зависит от вашей фантазии. Можно написать смешной или вдохновляющий текст, нарисовать папин портрет, выложить его фото или записать видеопоздравление.

Главное отметить пост хештегом #Ставропольденьотца2021.