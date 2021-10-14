В Ставрополе завершены поиски пропавшего 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России. По данным ведомства, парень пропал в минувшее воскресенье.

«КП-Ставрополь» писала, что на поиски несовершеннолетнего был ориентирован личный состав ставропольской полиции, а также волонтерские организации.

Сотрудники уголовного розыска установили круг общения молодого человека и его возможное местонахождение в Москве.

Полицейские выехали в столицу и нашли несовершеннолетнего у своей знакомой. Парня уже передали родителям.