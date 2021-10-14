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Общество14 октября 2021 10:47

Заурбек Сидаков подарил тренеру новую машину за олимпийское золото

Эльбрус Дудаев будет ездить на новенькой «Весте»
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Сидаков отблагодарил своего тренера Дудаева. Фото: страница Эльбруса Дудаева в соцсети.

Сидаков отблагодарил своего тренера Дудаева. Фото: страница Эльбруса Дудаева в соцсети.

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков отблагодарил своего личного тренера за победу на Олимпиаде. Борец подарил Эльбрусу Дудаеву новый отечественный автомобиль «Ладу Весту». Снимок дорогого подарка тренер опубликовал на своей странице в соцсети.

Напомним, Сидаков взял золото Олимпиады в Токио-2020 по вольной борьбе в категории до 74 кг. Так, в 1/8 российский спортсмен разгромил Аугусто Мидана со счетом 12:2, представлявшим Гвинею-Бисау. Затем одержал победу над Бекзодом Абдурахмоновым из Узбекистана (13:6) и досрочно со счетом 11:0 одолел Данияра Кайсанова из Казахстана.

В финальном поединке Заурбек встретился с аварцем Магомедхабибом Кадимагомедовым. Со счетом 7:0 Заурбек взял над ним верх.

- Три ночи не спал! Волновался. Такого сильного борца в финале обыграл! Конечно, я доволен, - прокомментировал тогда победу спортсмена его тренер Эльбрус Дудаев.

Дома чемпиона встречали автопробегом и пышным банкетом.