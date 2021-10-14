Ставрополец получил 8 лет тюрьмы за за убийство таксиста и нападение на пенсионерку в начале 90-х

Фото: пресс-служба управления Следкома России по Ставропольскому краю

В начале 90-х годов прошлого века житель Грачевского района Ставропольского края совершил ряд жестоких преступлений и скрылся от правоохранительных органов. Злоумышленника искали 27 лет.

Все эти годы преступник проживал на территории Дагестана с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 1992 и 1993 годах мужчина в составе банды сначала убил таксиста, потом похитил его автомобиль. На этом злоумышленник не остановился.

Он совершил разбойное нападение на пенсионерку, применяя огнестрельного оружия. Так он пытался похитить автомобиль.

54-летнего мужчину удалось отыскать в Дагестане, где он как ни в чем не бывало, проживал все эти годы.

Против него было возбуждено несколько уголовных дел. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.