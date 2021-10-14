В Ставропольском крае прививку против COVID-19 сделали порядка 742 тысячи человек

На Ставрополье продолжается иммунизационная кампания. Как сообщил губернатор края, прививку против COVID-19 в нашем регионе сделали около 742 тысячи человек. Запас вакцины составляет 1 миллион 68 тысяч доз.

Ведется сезонная иммунизация от гриппа. Количество привитых приблизилось к полумиллиону человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что для прерывания цепочек распространения инфекции власти Ставрополья рекомендуют руководителям трудовых коллективов предприятий и организаци1 края перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом заявил губернатор края на очередном заседании регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе пока не улучшается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Ставрополья рекомендуют перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы

К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе пока не улучшается (Подробнее)