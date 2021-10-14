В Георгиевском округе произошло тройное ДТП, два автомобиля загорелись

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 14 октября, около 10:00, на автодороге «Пятигорск – Георгиевск» Георгиевского городского округа. Там водитель ВАЗ-2107 не рассчитал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и, чтобы избежать столкновения, прибегнул к маневру резкого торможения.

Автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Лада Гранта. В Гранту въехал движущийся позади автомобиль Лада Приора.

В автомобиле Приора в результате столкновения произошло возгорание, которое мгновенно перекинулось на ВАЗ-2107, оба транспортных средства к приезду спасателей выгорели полностью.

К счастью, пострадавших в происшествии нет. Водители успели покинуть салоны автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю.

За рулем «семерки» находился 35-летний житель Георгиевского городского округа, который за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка.