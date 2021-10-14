В Минздраве прокомментировали ситуацию с перепрофилированием роддома в ковид-госпиталь

В последние недели эпидемиологическая ситуации по ковид в крае ежедневно осложняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже несколько дней жители Ставрополья бурно обсуждают информацию о том, что в краевом центре планируют закрыть акушерское отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

С чем это связано и так ли это вообще, нам пояснила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина:

- На сегодня решения о перепрофилировании роддома при больнице Скорой помощи нет. Мы находимся в стадии принятия такого решения. И зависеть это будет от развития эпидемиологической ситуации по ковид в Ставрополе. Если она пойдет по негативному сценарию – понадобятся дополнительные койки, обеспеченные кислородом для тяжелых больных. В этом случае такое решение будет принято.

При этом качество оказания медицинской помощи беременным, родильницам, роженицам и новорожденным не пострадает. Пациентки будут перенаправляться в перинатальные центры, которых на территории Ставрополя два.

Их мощностей хватит, чтобы оказать качественную помощь всем будущим мамам Ставрополя.

Это современные центры третьего, самого высокого уровня, родовспоможения, где есть все необходимое оборудование и высокопрофессиональный медицинский персонал для оказания помощи даже самым сложным пациенткам.

В последние недели эпидемиологическая ситуации по ковид в крае ежедневно осложняется. Поэтому система медицинской помощи населению обязана предусмотреть несколько вариантов развития событий. В том числе предполагается развертывание дополнительных ковидных отделений с кислородным обеспечением в Ставрополе.

- Хочу еще раз обратиться к жителям края с настоятельной просьбой: позаботьтесь о собственном здоровье и здоровье окружающих, сделайте прививку от коронавирусной инфекции! Только достигнув коллективного иммунитета, мы сможем избежать увеличения нагрузки на медицинские учреждения и сокращения оказания профильной и высокотехнологичной медицинской помощи! Особенная просьба к беременным женщинам и женщинам, планирующим беременность! Коронавирусная инфекция очень часто является причиной осложненных беременностей и родов. Необходимо как можно скорее сделать прививку, чтобы защитить себя и своего будущего ребенка! – обратилась Елена Кузьмина к землякам.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что глава Ставропольского края Владимир Владимиров дал официальный комментарий по вопросу смены профиля родильного отделения больницы скорой помощи краевой столицы. Он заявил, что необходимая и неизбежная мера в условиях эпидемиологической обстановки.

- Акушерское отделение не закрывается. Сейчас оно работает в штатном режиме. Если нагрузка на здравоохранение будет расти, мы будем вынуждены временно перепрофилировать ряд медицинских отделений. Еще раз подчеркиваю – это мера вынужденная и временная, - рассказал губернатор в своем официальном инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что сотрудники минздрава региона сделают все, чтобы оказать помощь и пациентам с коронавирусом, и роженицам.

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