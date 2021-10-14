В Ставропольском крае развернут еще 400 ковидных коек

Еще 400 коек для пациентов с Covid-19 развернут в медучреждениях Ставропольского края. Такое решение было принято на очередном заседании регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Эта мера позволит увеличить специализированный коечный фонд Ставрополья почти до пяти тысяч мест.

На 72% они обеспечены кислородом – это один из самых высоких показателей в России. Об этом соббщает пресс-служба министерства здравоохранения края. Такая необходимость возникла из-за непростой ситуации по Covid-19 в регионе.

На Ставрополье, как и других регионах России, растет заболеваемость и смертность от новой коронавирусной инфекции.

Увеличилось количество инфицированных новым, более агрессивным штаммом. Ежедневно выявляется более 350 новых случаев заражения, а ежедневный показатель смертности превысил 30 человек. В связи с этим коечный фонд ковид-госпиталей заполняется быстрыми темпами.

На сегодня в крае остаются свободными 11 процентов ковидных коек. Но этого может оказаться недостаточно при быстром прогрессировании эпидемии

За прошедшие сутки 377 новых случаев заражения. В то же время из-под меднаблюдения выписали 361 человека.