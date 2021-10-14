В Ставрополе горожане выбрали начальную остановку маршрутки №12

Большинство жителей Ставрополя сделали выбор в пользу первого варианта обустройства начальной остановки на маршруте № 12 по улице Черниговской. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндора.

- 14 октября запускаем онлайн-голосование по выбору начального отрезка пути следования и месторасположения начального остановочного пункта на маршруте № 14 Ставрополя. Голосуйте за наиболее удобный для вас вариант (в STORIES необходимо выбрать один из представленных вариантов ответа). Результаты голосования будут доступны спустя 24 часа, - говорится в сообщении.

Также аналогичное голосование можно пройти в сообществе «Миндор Ставропольского края» в социальной сети ВКонтакте.