Ставропольский край получит бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

Правительство РФ одобрило заявку Ставропольского края на получение бюджетного кредита для реализации крупного инфраструктурного проекта.

Такое решение было принято на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В заседании принял участие губернатор Владимир Владимиров.

– Для развития инфраструктуры 83 субъекта направили заявки на предоставление бюджетных кредитов в объеме 1,3 триллиона рублей, – доложил Вице-премьер, открывая совещание.

В рамках работы участники совещания рассмотрели и утвердили заявки 15 регионов на сумму 49 миллиардов рублей.

– Ставропольский край получит 6,6 миллиарда рублей. Средства выделяются на строительство канализационной насоснои станции, напорнои канализационнои линии и очистных сооружении канализации в столице края. Идет активная жилая застройка, поэтому важно своевременно обеспечивать бесперебойную работу всех систем, – отметил Марат Хуснуллин.

– Данный бюджетный кредит позволит краю стимулировать дальнейшее развитие жилищного и социального строительства в регионе. В том числе, на территории краевого центра мы планируем построить ещё 3 школы на 1100 мест каждая и 8 детских садов на 2100 мест, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Строительство нового канализационного коллектора в Юго-Западном районе г. Ставрополя необходимо как для снижения нагрузки на действующую коммунальную сеть, так и для продолжения жилищной застройки в наиболее динамично развивающемся районе краевого центра.

Масштабный коммунальный проект позволит в перспективе построить более одного миллиона квадратных метров жилья, а также будет способствовать комплексному решению вопроса нехватки мест в школах и дошкольных учреждениях краевого центра.

Эффект от таких региональных проектов, по словам Марата Хуснуллина, мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, – такие как туристическая, промышленная, экологическая.