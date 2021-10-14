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Общество14 октября 2021 14:16

Ставропольский край получит бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

В рамках работы участники совещания рассмотрели и утвердили заявки 15 регионов на сумму 49 миллиардов рублей
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Правительство РФ одобрило заявку Ставропольского края на получение бюджетного кредита для реализации крупного инфраструктурного проекта.

Такое решение было принято на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В заседании принял участие губернатор Владимир Владимиров.

– Для развития инфраструктуры 83 субъекта направили заявки на предоставление бюджетных кредитов в объеме 1,3 триллиона рублей, – доложил Вице-премьер, открывая совещание.

В рамках работы участники совещания рассмотрели и утвердили заявки 15 регионов на сумму 49 миллиардов рублей.

– Ставропольский край получит 6,6 миллиарда рублей. Средства выделяются на строительство канализационной насоснои станции, напорнои канализационнои линии и очистных сооружении канализации в столице края. Идет активная жилая застройка, поэтому важно своевременно обеспечивать бесперебойную работу всех систем, – отметил Марат Хуснуллин.

– Данный бюджетный кредит позволит краю стимулировать дальнейшее развитие жилищного и социального строительства в регионе. В том числе, на территории краевого центра мы планируем построить ещё 3 школы на 1100 мест каждая и 8 детских садов на 2100 мест, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Строительство нового канализационного коллектора в Юго-Западном районе г. Ставрополя необходимо как для снижения нагрузки на действующую коммунальную сеть, так и для продолжения жилищной застройки в наиболее динамично развивающемся районе краевого центра.

Масштабный коммунальный проект позволит в перспективе построить более одного миллиона квадратных метров жилья, а также будет способствовать комплексному решению вопроса нехватки мест в школах и дошкольных учреждениях краевого центра.

Эффект от таких региональных проектов, по словам Марата Хуснуллина, мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, – такие как туристическая, промышленная, экологическая.