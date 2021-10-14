На Ставрополье полностью прошедших вакцинацию стало на 2662 человека больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 13 октября получили 742123 человека. За сутки +3888 человек.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 701243 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2662 человека больше.

Остаток вакцины на 14 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 326325 доз, а по второму 226097 доз.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что вчера еще 361 человек был выписан. Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились 71765 человек.

За сутки диагноз подтвердился еще у 377 человек. За вчерашний день жертвами болезни стали 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.