Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 14:31

На Ставрополье полностью прошедших вакцинацию стало на 2662 человека больше

Остаток вакцины на 14 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 326325 доз
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 13 октября получили 742123 человека. За сутки +3888 человек.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 701243 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2662 человека больше.

Остаток вакцины на 14 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 326325 доз, а по второму 226097 доз.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что вчера еще 361 человек был выписан. Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились 71765 человек.

За сутки диагноз подтвердился еще у 377 человек. За вчерашний день жертвами болезни стали 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.