На улице Московской в Ставрополе временно перекроют движение автотранспорта из-за ремонта водопровода

В связи с проведением капитального ремонта водопровода по улице Московской краевого центра и для обеспечения безопасности дорожного движения здесь временно перекроют движение автотранспорта.

Перекрытие коснется улицы Московской на участке от улицы Голенева до улицы Добролюбова. Ограничение продлится с 6 часов 15 октября до 19 часов 31 октября.

Участникам дорожного движения предлагается объезжать участок по улице Добролюбова, Голенева, Комсомольской, Ипатова, Ковалева.

Для информирования горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.

Администрация Ставрополя просит горожан заранее продумывать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынужденной мере. Приносим извинения за временные неудобства.