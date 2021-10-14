В Предгорном округе пьяный водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел 13 октября, около 10:30, на автодороге «Незлобная – Зольская» Предгорного района.

Там водитель автомобиля АУДИ А4 выбрал небезопасную скорость движения и сбил пешехода, находящегося на проезжей части, который занимался ремонтными работами.

По инерции водитель наехал на спецтехнику – трактор и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, с открытым переломом обеих ног 38-летний рабочий госпитализирован. Водителя нашли. Им оказался 44-летний житель поселка Пятигорского, который в момент ДТП был пьян.

Прибор показал наличие более 0,8 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается сильной степенью опьянения.

В отношении мужчины составили протокол. Ему грозит лишение прав в общей сложности до 3 лет. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.