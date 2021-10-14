На Ставрополье за 2020 год реки загрязнились еще на 30%

В регионе остро стоит вопрос улучшения очистных сооружений Фото: Аца КОШТЭ

В министерстве природы Ставропольского края сообщили, что за 2020 год уровень сброса грязных сточных вод в водоемы увеличился на треть по сравнению с 2019 годом. В регионе остро стоит вопрос улучшения очистных сооружений.

- По состоянию на 2020 год сброс загрязненных сточных вод недостаточно очищенных увеличился на 35% по сравнению с уровнем 2010 года и снизился на 1,3% по сравнению с уровнем 2019 года. Показатель сброса загрязненных сточных вод без очистки по сравнению с 2019 годом увеличился на 30%, с 2010 годом – снизился на 50%, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что минприроды и администрации муниципалитетов занимаются очисткой русел рек от строительного и бытового мусора. Например, в марте 2021 года сотрудники ведомств проверили состояние реки Ташла. Это одна из самых замусоренных рек региона. В ее русле образовалась настоящая свалка.