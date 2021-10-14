В Ставрополе восстановили освещение на Тропе здоровья

В Ставрополе на Тропе здоровья в Таманском лесу восстановили освещение после обрыва линий электропередач.

Напомним, они пострадали в результате падения ветки, которая обломилась из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Несколько дней любители пешего маршрута испытывали неудобства и могли гулять по тропе только днем. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Специалисты заменили предохранители, вышедшие из строя из-за короткого замыкания.

Излюбленным местом для прогулок пользуются жители северо-западной части Ставрополя. Ведь вся тропа от улицы Васильева до городской больницы № 3 заасфальтирована, на всем протяжении достаточное количество лавочек.

Спортсмены приходят сюда позаниматься физическими упражнениями. Здесь много лет установлено оборудование для занятий спортом. Напомним, в этом году старое спортивное оборудование заменили на новое.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе за помощью в службы экстренного реагирования обратилась хозяйка маленького котенка.

Пушистый дружок сбежал из дома и, растерявшись в незнакомой обстановке, забрался на дерево, откуда не смог спуститься.

Неравнодушные к слезам юной хозяйки спасатели сняли котенка с высокого дерева. После чего вернули животное девочке.