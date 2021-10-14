Жители Ставрополья за 2020 год увеличили производство мусора на 32%

В министерстве природы Ставропольского края сообщили, что за 2020 год в регионе увеличилось количество отходов больше, чем на треть, по сравнению с 2019 годом. Жители региона произвели 1,963 миллиона тонн мусора за год.

- Объем утилизированных отходов вырос в 7 раз по сравнению с уровнем 2019 года и составил 0,585 миллиона тонн. Объем обезвреженных отходов составил 0,381 миллиона тонн. Показатель вывоза твердых коммунальных отходов в 2020 году составил 5,673 миллиона кубических метров, - сказано в сообщении сотрудников ведомства.

Также минприроды провел исследования уровня загрязнения рек региона. За год сброс грязных сточных вод увеличился на треть по сравнению с 2019 годом. На Ставрополье актуализируется вопрос улучшение очистных сооружений.