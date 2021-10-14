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Происшествия14 октября 2021 17:45

Торговец с Пятигорска подделал номера авто, чтобы попасть на закрытый Машук

На вершину горы нельзя попасть, если не принадлежишь определенной организации
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Пятигорске на вершине горы Машук заметили странную машину. Когда стали разбираться, кто водитель и как он попал на закрытую территорию, выяснились интересные вещи. Предприниматель прикручивал фальшивые номера авто сотрудника компании, которая обслуживает телевышку.

Находчивый бизнесмен торговал прямо с багажника машины, конечно, без лицензии. На него пожаловались жители Пятигорска. Они написали обращение мэру города-курорта Дмитрию Ворошилову, а тот отреагировал на запрос.

Теперь торговцем занимается полиция.