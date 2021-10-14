Правительство Дагестана ушло в отставку после избрания Меликова главой республики

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о роспуске правительства республики. Он опирался на 84 статью Конституции региона о сложении полномочий ведомства. Теперь он должен сформировать новый состав правительства за три недели.

- В связи со сложением правительством Дагестана своих полномочий постановляю: правительству Дагестана продолжать выполнять свои функции до сформирования нового правительства, - сказано в документе указа Меликова.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об итогах выборов в Дагестане. Большинство парламентариев проголосовали за Сергея Меликова, который ранее был назначен временно исполняющим главы республики.

- 82 голоса - за Сергея Меликова, - заявил глава счетной комиссии. - Меликов Сергей Алимович избран главой РД.

Его оппоненты получили всего по два голоса.