Вести бухгалтерию с Банком Уралсиб предпринимателям теперь будет еще удобнее

Фото: банка Уралсиб.

Бесплатная онлайн-бухгалтерия для ИП дает возможность просто и понятно рассчитывать все необходимые отчисления, оформлять документацию, составлять декларацию по налогам. Помимо этого предприниматель будет видеть, какие операции нужно учесть при формировании налоговой суммы, какие задолженности есть на данный момент. Максимально простой и удобный сервис поможет компоновать пакет документации в налоговые и другие органы, в режиме он-лайн ответит на бухгалтерские и юридические вопросы.

Для ИП, работающих по «упрощенке» (УСН «Доходы»), этот инструмент станет хорошим помощником и подспорьем в работе. Чтобы начать его использовать, нужно просто загрузить банковскую выписку с одного или нескольких счетов и оформить платежное поручение с учетом всех необходимых налогов. В каком интерфейсе работать – выбирает сам пользователь. Клиентам банка Уралсиб сервис предоставляется бесплатно.

Подробнее узнать об этой и других услугах можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по номеру 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»