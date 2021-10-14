Полмиллиона жителей Ставрополья привились от гриппа

Главный внештатный инфекционист Ставропольского края сообщила, что на сегодняшний день медики иммунизировали от гриппа больше 500 тысяч жителей региона, это 62% от плана вакцинации.

Кампания продолжается. Предположительно, она продлится до середины ноября. Также губернатор региона напомнил, что необходимо вакцинироваться и от коронавируса. Сейчас ежедневно выявляют сотни заболевших.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на сегодняшний день число зараженных достигло 90923. За вчерашний день заболело 377 человек. Победить болезнь за сутки смогли 361 человек.