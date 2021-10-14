В Благодарненском округе Ставрополья в ДТП с автобусом погиб человек

Прокуратура уже начала проверку. Фото: пресс-служба ведомства.

В Ставропольском крае на трассе "Благодатный-Буденновск" легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В общественном транспорте были люди, четверо из которых пострадали. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Пока что есть только предварительная информация об обстоятельствах ДТП, на место прибыли полиция, медики и сотрудники прокуратуры.

- Водитель автомобиля "Ваз 21099" выехал на полосу для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом "Форд транзит". В результате ДТП пострадали 4 человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Водитель "Ваз 21099" погиб на месте происшествия, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Пострадавшим оказали помощь, правоохранители начали проверку. Они установят причины и обстоятельства ДТП, а также степень вины каждого участника аварии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП В Апанасенковском округе. Водитель погиб, не справившись с управлением на небезопасной скорости.