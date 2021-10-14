В Дагестане с острой кишечной инфекцией госпитализировали 7 детей и взрослого

Восемь жителей Дагестана, семь из которых - дети, попали в больницу с признаками острого отравления. Они находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

- Восемь человек с клиникой острой кишечной инфекции за последние двое суток госпитализированы в Хунзахскую ЦРБ, из них 7 дети дошкольного и школьного возраста, - сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура начала проверку по данному инциденту. Есть вероятность того, что это массовое отравление. Пока никаких официальных комментариев по вопросу причин происшествия нет. Отметим, пострадавшие проживают в Хунзахском районе Дагестана.