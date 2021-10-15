В Ставрополе 16 октября развернутся ярмарки выходного дня

В Ставрополе 16 октября развернутся сразу две ярмарки выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В эту субботу покупателей ждут на открытых площадках по адресам: ул. Трунова, 134, ул. Васильева, 35/1. Работать ярмарки будут с 8.00 до 16.00.

Лучшие производители со всего Ставропольского края порадуют гостей приятными ценами и качественными товарами.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов – картофель, морковь, лук, яблоки, груши, сливы, виноград и многое другое.

Также горожан порадуют свежей хлебобулочной продукцией. К слову, в этот день пекари и кондитеры отмечают Всемирный день хлеба.