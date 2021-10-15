В Ставрополе стартовала Всероссийская перепись населения

В Ставрополе 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.

Для проведения ВПН Ставрополь условно поделили на 136 участков. За каждым из них закреплено определенное число переписчиков и один контролер, который следит за их работой. Всего переписывать население города будут 824 человека.

Непосредственная работа временного переписного персонала начнется с 18 октября после обучения.

Кроме того, для инструктажа по безопасности персонала, в том числе эпидемиологической, в городе прошли встречи с сотрудниками правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

Как известно, главное отличие переписи 2021 года в том, что это первая цифровая перепись. У граждан есть возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг, не дожидаясь переписчика.

Это можно делать уже с сегодняшнего дня. Более того, переписаться можно в МФЦ. Для этого центры снабжены стационарными переписными планшетами. Сведения в них от граждан примет контролер.