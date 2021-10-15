Ставропольцы могут сделать прививку от гриппа и пневмококка в один день

Прививки от гриппа и пневмококка можно делать в один день. Об этом рассказала журналистам главный внештатный инфекционист минздрава Ставропольского края Лариса Ткаченко. Она пояснила, что препараты безопасны при совместном использовании, однако их стоит вводить в разные места на теле.

Прививка от пневмококка направлена на то, чтобы защитить человека от пневмонии, бронхита, гайморита и других заболеваний, которые вызваны стрептококком.

— Во время ОРВИ у человека ослабевает защитный барьер слизистой, поэтому он может легко заболеть пневмонией, бронхитом и другими подобными вирусами и инфекциями. Защитить организм можно с помощью прививки. При этом вакцину от пневмококка и от гриппа можно вводить в один день, так как мы используем инактивированные препараты, то есть «убитые» вакцины без живого вируса, — пояснила Лариса Ткаченко.

Специалист пояснила, что по такой технологии в теории можно было бы объединить введение вакцины от гриппа и коронавируса, но нужны дополнительные исследования.

Сейчас эти вакцины можно использовать только с перерывом в четыре недели. Нужно полностью завершить двухэтапную вакцинацию от коронавируса, а спустя месяц делать прививку от гриппа.

Каждый год грипп точечно мутирует, появляются новые штаммы, отметила инфекционист. Но вакцины от него дают очень высокую степень защиты.

Ведь вирус лишь немного меняется, а не полностью перестраивает свою структуру.

Нужно прививаться новыми препаратами, которые учитывают современные штаммы, иначе вероятность заболевания очень высока. А осложнения у гриппа не менее опасные, чем у коронавируса.

Записаться на прививку от гриппа можно у своего участкового терапевта по прописке. После осмотра он даст направление на вакцинацию.